© foto di Simone Bernabei

La Gazzetta dello Sport celebra i 50 anni dall'allunaggio e rilegge il tutto in chiave calcistica, parlando di Inter e Juventus. "Conte luna storta", è il titolo riguardante i nerazzurri: oggi la squadra affronterà lo United a Singapore, ma ancora non ci sono attaccanti in rosa e il tecnico ieri ha lanciato l'allarme in conferenza stampa. "Sarri luna piena", è invece l'interpretazione in chiave bianconera: De Ligt è sbarcato sul pianeta juventino e Higuain è partito per la tournée pur rinunciando alla numero 9.

Milan, idea tango-gol - Questo il pensiero della rosea dedicato ai rossoneri. I nomi in questione sono quelli di Angelito Correa dell'Atletico Madrid e di Zaracho, talento albiceleste in rampa di lancio dal Racing. In uscita, invece, Suso.

Coppa d'Africa all'Algeria. Bennacer futuro milanista è il migliore del torneo - Decisivo il successo di ieri contro il Senegal. Una vittoria che può sbloccare anche il passaggio dell'ex Arsenal al Milan, eletto miglior giocatore dell'intera competizione.