© foto di Rosa Doro

Nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport si parla del Milan che sta lavorando duramente sul mercato tra possibili cessioni e giocatori definiti incedibili per costruire la nuova squadra: "Romagnoli, Paquetà e Piatek i pilastri del cantiere Giampaolo", titola la rosea che invece sottolinea come altri giocatori abbiano un futuro molto incerto: Donnarumma, Cutrone, Kessiè e Biglia non conoscono ancora quale maglia vestiranno nella prossima stagione ma Giampaolo intende ripartire tre giocatori in ruoli nevralgici: un difensore centrale capitano, una mezzala che può fare il trequartista e il centravanti.