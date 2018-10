La Gazzetta dello Sport sull'elezione: "Figc, tutti con Gravina"

La sconfitta contro il Benevento non dovrebbe costare la panchina a Cristiano Lucarelli. Il Livorno sembra orientato a proseguire con il suo allenatore, almeno fino alla prossima partita contro l’Ascoli che in caso di esito negativo potrebbe davvero aprire ad altri scenari. Nessun...

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato in presa diretta tutti i passaggi dell'elezione presidenziale di Gabriele Gravina , neo numero uno della FIGC. E oggi l'argomento trova spazio sulla prima della Gazzetta dello Sport , che scrive "FIGC, tutti con Gravina: "Cambiamo il calcio". Eletto col 97,2% dei voti, sul banco le iscrizioni ai campionati e la giustizia sportiva come primi temi.

