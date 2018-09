La Gazzetta dello Sport sulla Serie B: "Il torneo dei tormenti"

"Il torneo dei tormenti". Con questo titolo, la Gazzetta dello Sport apre lo spazio dedicato alla Serie B. "Serie B a 19 o a 22 squadre, è ancora battaglia. Collegio di Garanzia del CONI spaccato - si legge -, in vantaggio l’allargamento ma Frattini rinvia: 'Non sarebbe serio decidere in un’ora e mezza'. Lunedì o martedì la scelta".