La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Bastoni da selfie"

Riforma Champions: 4 gironi da 8, stop retrocessioni a stagione in corso

L'Equipe di oggi svela il format della Champions League a partire dal 2024. Come aveva lasciato intendere Andrea Agnelli, che aveva espresso la volontà di giocare più partite internazionali, le 32 partecipanti verranno divise in 4 raggruppamenti da 8. Quattordici partite per squadra...