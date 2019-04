La Gazzetta di Parma si chiede: "Contro il Chievo record e salvezza?"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo tre pareggi consecutivi per il Parma di Roberto D'Aversa arriva la sfida contro il già retrocesso Chievo e la Gazzetta di Parma si chiede: "Il Parma vuole mettere la quarta: contro il Chievo record e salvezza?"

"Risultati utili consecutivi - si legge ancora -: i crociati per due volte in stagione hanno portato a casa dei punti in tre gare consecutive. Ora c'è la possibilità di allungare a quattro il dato".