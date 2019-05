La Gazzetta di Parma su Roma-Parma: "60mila per l'addio a De Rossi"

© foto di stefano tedeschi

Il Parma domenica chiuderà il campionato all'Olimpico di Roma contro i giallorossi di Claudio Ranieri, e sarà occasione per i tifosi romanisti di salutare il capitano Daniele De Rossi. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e la Gazzetta di Parma, nella sua sezione sportiva, titola: "Stadio Olimpico esaurito: in sessantamila per l'addio a De Rossi". Non sarà però l'unico a salutare: anche Edin Dzeko e Kostas Manolas sono al passo d'addio. Sarà una festa per tutti, anche per il Parma, che ha ottenuto domenica il suo obiettivo stagionale.