© foto di Alessio Del Lungo

La Gazzetta di Parma dedica spazio in taglio alto alla squadra di D'Aversa e all'emergenza in vista della gara di lunedì sera contro il Bologna di Mihajilovic con il titolo: "Centrocampo da reinventare". I rossoblù inseguono il Parma ad una sola lunghezza di distanza e in caso di vittoria supererebbero proprio i ducali in classifica.