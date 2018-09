La Gazzetta in prima pagina: "Juve da 10, più forte anche dell'arbitro"

Anche l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica gran parte della sua prima pagina alla Juventus, protagonista di una vittoria fondamentale in Champions League sul campo del Valencia “Juve da 10, più forte anche dell’arbitro”, titola la rosea. Resta in 10 al 29’ per l’espulsione assurda di CR7 che esce in lacrime, ma poi spiana il Valencia con due rigori di Pjanic. E Szczesny ne para uno.