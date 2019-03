"Samp, che ribaltone. Vialli for president", titola stamattina la Gazzetta dello Sport in taglio alto. L'ex bomber blucerchiato sta lavorando per rientrare nel club ed è collegato allo York Capital, fondo che pare intenzionato ad investire 120 milioni di euro nella società. Il presidente Ferrero, si legge, potrebbe vendere il club per risolvere le sue pendenze.