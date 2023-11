La Juve di gennaio per la Gazzetta dello Sport: "Phillips nome caldo, tentativo per Berardi"

È Kalvin Phillips il nome più caldo per il centrocampo della Juventus, alla caccia di rinforzi in gennaio dopo le squalifiche di Pogba e di Fagioli. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'inglese, ai margini del Manchester City, abbia incassato l'ok per la cessione in prestito secco, che apre così le porte alla Juventus.

Le alternative, da Hojbjerg a De Paul. E il tentativo per Berardi

Resistono comunque le alternative all'inglese, da Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, seguito da due mesi e visionato anche dal vivo dalla dirigenza bianconera, passando per Rodrigo De Paul e il giovane Lazar Samardzic dell'Udinese. Valutazioni in corso per la dirigenza juventina, che come scrive il quotidiano in gennaio farà un tentativo anche per Domenico Berardi del Sassuolo.