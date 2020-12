La Juve di Pirlo cerca la perfezione. Tuttosport: "Non è cattiva come al solito"

vedi letture

Tuttosport scrive che in casa Juventus si ricerca la perfezione: "Non è cattiveria come al solito". I bianconeri non possono essere perfetti al 18 dicembre, ma perfettibili. Si notano i piccoli difetti cui porre rimedio e che Andrea Pirlo in tutta onestà non nasconde. E' una Juve che a tratti diventa meno cattiva e più leggera nella concentrazione. Ci sono angoli da smussare e dettagli da perfezionare, perché nelle rarissime occasioni in cui Cristiano Ronaldo non gioca o gioca male non è un caso che la squadra ne risenta. Per la perfezione urgono correzioni, tuttavia la base solida è già un grande merito di Pirlo.