La Juve pensa al post Pogba, Tuttosport: "Khephren Thuram il preferito"

È Khephren Thuram il centrocampista preferito della Juventus per sostituire Paul Pogba, la cui squalifica per doping è attesa a breve. Il centrocampista, figlio dell'ex juventino Lilian, piace e non poco a Giuntoli e Manna, che lo hanno messo nel mirino e nelle prossime settimane cercheranno il primo affondo, come scrive Tuttosport.

Thuram è la stella del Nizza e il contratto fino al 2025 può aiutare la Juventus ad abbassare la valutazione del giocatore, che il Nizza stima circa 40 milioni. Troppi per i bianconeri, che potrebbero giocarsi anche la carta Samuel Iling-Junior per abbassare i costi, giocatore che piace molto a Francesco Farioli. Ma Thuram non è l'unico profilo seguito: i bianconeri hanno gli occhi anche su Habib Diarra dello Strasburgo, Arthur Vermeeren dell'Antwerp oltre ad Emile Hojbjerg del Tottenham.