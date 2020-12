La Juve pesca il Porto in Champions. La Gazzetta dello Sport: "Non c'è storia"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola sul sorteggio di Champions per la Juventus: "Non c'è storia". "Con tutto il rispetto per il Porto — ultimo a vincere una Champions senza giocare nei cinque campionati top, ma era il 2004 di Mourinho — non c’è storia", scrive la rosea. Dipende tutto dalla Juve che, particolare non trascurabile, di recente s’è complicata la vita con le crisi d’inedia contro Ajax e Lione, come fosse d’improvviso svuotata. Il nemico è la Juve. Due eliminazioni costate le panchina ad Allegri e Sarri. L’impressione è che con Pirlo lo spirito sia diverso. Ronaldo non vorrà fare brutta figura a casa. E Dybala vorrà almeno “fare”. Ottimo sorteggio, inconfessabili pensieri rivolti ai quarti.