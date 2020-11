La Juventus resta in corsa per Alaba. Tuttosport: "Il problema è l'ingaggio"

vedi letture

La Juventus è pienamente in corsa per David Alaba, in uscita dal Bayern Monaco al termine di questa stagione. Ne è certo Tuttosport, che nell'edizione odierna scrive: "Alaba ha le valigie pronte, tanto che in Europa su di lui di dono già scatenate Juventus, Real Madrid, Barcellona e Manchester City. L'ideale, per tutte le società in ballo, sarebbe avere Alaba a disposizione subito". Quindi a gennaio: "I contatti con l'agente Pini Zahavi - prosegue il quotidiano - non si sono mai interrotti, il problema è legato a una richiesta d'ingaggio fuori contesto: dovunque andrà, infatti, Alaba vorrà guadagnare non meno di 15 milioni a stagione, cinque in più di quelli finora percepiti da quando firmò l'ultimo rinnovo nel 2016". Se la Juve assecondasse queste richieste, l'austriaco diventerebbe il giocatore più pagato dopo Cristiano Ronaldo, e davanti anche a Matthijs De Ligt.