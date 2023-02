La Lazio aspetta Immobile. Il Messaggero: "C'è bisogno del bomber per puntare alla Champions"

La Lazio avrà bisogno del suo bomber per puntare tutto sulla corsa Champions, scrive Il Messaggero. Ci vorrà del tempo per rivedere il vero capitano: ha bisogno di allenamenti, partite, deve ritrovare la migliore condizione e il ritmo. Ma è un problema serio per la Lazio che, dopo aver già salutato due competizioni, ha bisogno dei suoi gol per la cora Champions. Senza Ciro, la Lazio ha sì conquistato 15 punti, con una media di 1,8 a incontro, ma dopo l'exploit col Milan il calo lì davanti è vistoso. Da dopodomani a Verona tutto sulla Champions, anche se il calendario mette un bivio di mezzo. Rimangono sei gare in questo febbraio, dentro ci sono andata e ritorno di Conference contro il Cluj nei play-off.