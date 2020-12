La Lazio cambia in difesa. Gazzetta dello Sport: "Una gabbia per Haaland"

"Una gabbia per Haaland" scrive La Gazzetta dello Sport parlando della sfida tra Borussia Dortmund e la Lazio. In questa stagione il bomber norvegese ha finora segnato qualcosa come 17 gol in 14 partite giocate con il Dortmund tra Champions, Bundesliga, coppa e supercoppa nazionale, se si aggiunge la Nazionale il totale fa 23 reti in 18 match disputati, alla media di 1,27 a gara. Simone Inzaghi prepara la 'gabbia mobile' per il centravanti. Haaland è alto, ha ottimi piedi, è forte fisicamente ed anche veloce. E' quasi immarcabile ma limitarlo si può. La gabbia mobile sarà composta da Luiz Felipe a destra, Hoedt al centro e Acerbi a sinistra. Tre centrali veri, insomma, mentre di solito l’allenatore biancoceleste ne mette almeno uno (se non due) più votato alla costruzione dal basso. Ma con Haaland non si possono correre rischi.