La Lazio pesca il Bayern. Il Messaggero: "E' l'avversario peggiore ma non c'è niente di scontato"

Il Messaggero si sofferma sul Bayern Monaco, pescato dalla Lazio nel sorteggio Champions: "E' l'avversario peggiore ma non c'è niente di scontato". E' andata male, i campioni d'Europa come li vogliamo definire se non i rivali peggiori? Ecco, la Lazio agli ottavi si troverà davanti il Bayern dell'amico Klose, ma non dare nulla per scontato è un dovere. Che diventa speranza. Peccato, non ci saranno i tifosi, e questo è uno svantaggio se guardiamo allo spettacolo, un vantaggio perché forse si abbassano le differenze, o almeno si ha quella sensazione.