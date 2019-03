© foto di Simone Bernabei

"Je suis revolteé", ovvero "Sono furiosa". E' questo il titolo che ha scelto L'Equipe nel proporre le parole di Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista in rotta col PSG. All'interno ecco le sue parole: "Mio figlio è prigioniero al PSG. Puniscono i giocatori per ritardi di 6 minuti alle riunioni di squadra e non altri infortunati che viaggiano per il mondo andando al carnevale".