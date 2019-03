La miglior difesa è l'attacco. Il Messaggero: "Lazio, punte di equilibrio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Lazio, punte di equilibrio", titola stamattina Il Messaggero parlando della squadra di Simone Inzaghi. Le recenti scelte del tecnico hanno evidenziato come la squadra regga meglio se schierata con una trazione anteriore, risolvendo di fatto anche i problemi difensivi legati a rendimento e infortuni. E ora, con Caicedo rientrato in forma, sotto porta i suoi segnano come facevano una volta. A Firenze dovrebbe essere confermato l'attacco a due punte con Luis Alberto a centrocampo.