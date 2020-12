La moglie di Paolo Rossi al Corriere della Sera: "Porta via con te tutto l'amore"

vedi letture

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha ricordato il marito sulle colonne del Corriere della Sera: "Gli ho detto: porta via con te tutto l'amore". L'ex calciatore era affetto da un tumore ai polmoni: "Un anno fa eravamo alle Maldive, poi la diagnosi. Credeva di vincerla. L'ho salutato, gli ho detto: Paolo, crescerò io le nostre bambine, ora puoi lasciare le sofferenze ed essere felice per sempre. Anche in questi giorni in ospedale per me era il campione di sempre, ora sarà cremato e l'urna sarà sempre accanto a me".