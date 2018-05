La Nazione: "Ciao Gil". La Fiorentina saluta Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso

© foto di Bonan

"Ciao Gil". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione, che in primo piano dedica spazio al mercato della Fiorentina. Il club viola - si legge - non rinnoverà i prestiti di Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso. Intanto, nonostante il caso-Milan, sono confermate le date del ritiro viola anche in caso di Europa League.