La Nazione e il futuro della Fiorentina: "La lista di Pioli"

© foto di Lazzerini

La Nazione di Firenze di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "La lista di Pioli". Nel futuro ci sono già tanti punti fermi, con l'allenatore che si confermerà con Corvino per mettere a punto le prossime strategie in attesa del prossimo CdA che spiegherà ai dirigenti e allo stesso allenatore gli obiettivi e il budget per la prossima estate.