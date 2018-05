La Nazione e il futuro viola: "Due settimane per Badelj"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive con il futuro del centrocampo della Fiorentina: "Due settimane per Badelj". I viola si aspettano una risposta definitiva entro la fine del campionato. Nel frattempo è stato deciso il riscatto del difensore German Pezzella dal Real Betis. Per Sportiello occorrerà aspettare il prossimo CdA che deciderà anche cosa fare del riscatto del portiere in prestito dall'Atalanta.