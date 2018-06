La Nazione e il mercato viola: "Dioussé si mette in mezzo"

© foto di Federico De Luca

La Nazione di Firenze in edicola questa mattina dedica ampio spazio alla Fiorentina titolando: "Dioussé si mette in mezzo". Il centrocampista ex Empoli è molto amico di Dabo, che potrebbe intercedere per riportarlo in Europa. Con il Saint-Etienne sono già stati avviati i contatti: il costo è di 5 milioni di euro.