La Nazione e il ricordo di capitan Astori: "Ha vinto lui"

© foto di Lazzerini

La Nazione di Firenze di questa mattina, apre le proprie pagine sportive con il ricordo dello stadio Franchi per il capitano viola Davide Astori, scomparso tragicamente una settimana fa. Il titolo del quotidiano va oltre al risultato del campo: "Ha vinto lui". Per la cronaca, la squadra di Pioli ha battuto il Benevento per 1-0 con gol di Hugo nel primo tempo.