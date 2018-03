La Nazione e il riscatto di Pezzella: "Via libera"

© foto di Lazzerini

La Nazione di Firenze in edicola oggi, apre le proprie pagine sportive con il riscatto di German Pezzella da parte della Fiorentina: "Via libera". Nel corso del CdA di oggi, la società viola darà l'ok all'investimento di 10 milioni di euro da versare nelle casse del Real Betis per l'acquisto del difensore argentino, nuovo punto di forza della retroguardia gigliata.