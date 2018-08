La Nazione e l'avvio del campionato viola: "Fiorentina che occasione"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le pagine sportive titolando: "Fiorentina che occasione". Il riferimento è al calendario che, a causa del rinvio della prima giornata contro la Sampdoria, permetterà alla squadra di Pioli di giocare due partite di fila in casa. Intanto gli abbonati in vista della stagione che ha preso ufficialmente il via, hanno superato le 17mila tessere staccate.