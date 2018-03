La Nazione e la rincorsa viola: "Il segreto per l'Europa"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Il segreto per l'Europa". La Fiorentina deve segnare per prima, quando va sotto sono guai. I viola devono riuscire a non andare sotto per evitare di perdere, se la squadra di Pioli passa in vantaggio la musica cambia. Intanto stasera la Primavera di Bigica sfiderà la Juventus in semifinale della Viareggio Cup.