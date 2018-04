La Nazione e la vittoria dei viola contro il Napoli: "Super Cholito"

© foto di Lazzerini

La Nazione di Firenze di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della Fiorentina contro il Napoli: "Super Cholito". L'argentino segna tre reti e ferma la corsa scudetto degli azzurri, con la Juventus che adesso ha quattro punti di vantaggio sulla squadra di Sarri a tre giornate dalla fine del campionato. I viola invece rimangono in corsa per l'Europa League e Pioli, dopo il 90', si esalta: "La partita quasi perfetta".