La Nazione e la vittoria viola: "Esordio strepitoso, Chievo spazzato via"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre in prima pagina celebrando la vittoria della Fiorentina: "Esordio strepitoso, Chievo spazzato via". 6-1 il risultato finale maturato al Franchi: ad aprire le danze ci pensa Milenkovic con un missile da fuori, poi tocca a Gerson, alle due reti di Benassi, a Chiesa e Simeone, che chiude le danze sotto gli occhi del padre. Il gol del Chievo lo segna l'ex Tomovic, con dedica per il capitan Astori.