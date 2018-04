La Nazione, Empoli: "Poker al Frosinone: la A a 3 punti"

© foto di Federico Gaetano

Il 4-2 rifilato al Frosinone sul campo dello Stirpe per l'Empoli ha il sapore della festa. Con quella che La Nazione definisce una vera e propria "prova di forza" gli azzurri sono ad un passo dal ritorno in Serie A. "Poker al Frosinone: la A a 3 punti" è il titolo che lo stesso quotidiano toscano propone quest'oggi. "La squadra di Andreazzoli rimonta due volte e alla distanza mette sotto la seconda in classifica, restando a +13 sul 2° posto e sabato col Novara può essere promosso".