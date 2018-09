La Nazione: "L'Empoli ci prova fino alla fine ma col Chievo è solo pari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione empolese de La Nazione dedica ampio spazio allo 0-0 del Bentegodi: "L'Empoli ci prova fino alla fine ma col Chievo è solo pareggio". Gli azzurri non sfondano e il VAR toglie un gol a Capito. La squadra di Andreazzoli soffre la tattica difensiva dei padroni di casa, poi cresce. Nella ripresa miracolo di Sorrentino, quindi la rete non convalidata per fuorigioco.