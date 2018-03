La Nazione saluta Astori: "Per sempre Davide"

© foto di Lazzerini

"Tutti per Davide", titola stamattina La Nazione sopra una foto della folla accorsa in piazza Santa Croce per l'ultimo saluto al capitano viola. Attimi di emozione e commozione, specialmente all'arrivo del feretro e durante le parole del fratello e del compagno di squadra Milan Badelj. La copertina interna, invece, titola "Per sempre Davide".