La Nazione sulla Fiorentina: “Spunta Letica per la porta”

© foto di Federico De Luca

Spazio al mercato della Fiorentina su La Nazione in edicola con grande attenzione alla questione portiere. “Portiere viola: spunta Letica”, si legge in prima pagina. All'interno continua l'analisi: “Letica non esclude Meret. Per Cragno chiesti 10 milioni. Il rebus dei nuovi portieri (via Sportiello e Dragowski). - si legge ancora – E l'ultima idea che arriva direttamente dall'Est”.