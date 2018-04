La Nazione sulla Fiorentina: “Tutti allo stadio”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio alla corsa per l'Europa della Fiorentina sulla pagina sportiva de La Nazione che titola: “Tutti allo stadio”. “Prezzi scontati per tre partite a partire da domenica contro la SPAL”, spiega il quotidiano sottolineando la mossa della società per avere uno stadio pieno nel momento caldo della stagione.