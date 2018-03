La Nazione sulla Fiorentina: "Ora ci pensa Saponara"

© foto di Lazzerini

La Nazione di Firenze di questa mattina apre le proprie pagine sportive titolando: "Ora ci pensa Saponara". Il trequartista era rimasto ai margini della squadra di Pioli a causa di qualche infortunio e della difficoltà di trovare spazio, ma dopo la scomparsa di Astori, in nome anche dell'amicizia che li legava, ha trovato la forza per dare una svolta alla propria stagione. Adesso i viola si aspettano di poter fare affidamento sulle sue qualità, per il momento rimaste nascoste.