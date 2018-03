La Nazione sulla Serie B: "Questo Empoli non si ferma più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione empolese de La Nazione dedica ampio spazio alla squadra di Andreazzoli, prima in Serie B con cinque punti di vantaggio sul Frosinone secondo: "Questo Empoli non si ferma più". In vantaggio col solito Donnarumma, gli azzurri si difendono fino alla fine contro un Pescara sprecone ma mai domo. Decisivo anche Gabriel, che neutralizza un rigore calciato da Pettinari.