La Nazione sulla Viareggio Cup: "Fiorentina, poker e finale"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre le proprie pagine sportive con la Viareggio Cup titolando: "Fiorentina, poker e finale". La squadra di Bigica compie un'impresa battendo la Juventus in semifinale per 4-1 (sbagliando anche un rigore). Domani l'ultimo match contro l'Inter che ha battuto il Parma per 2-0. I giovani talenti viola hanno bisogno di spazio tra i professionisti per mettersi alla prova e diventare i nuovi Chiesa e Bernardeschi.