La Nazione sulla vittoria viola contro il Genoa: "Remuntada!"

© foto di Lazzerini

La Nazione di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della Fiorentina a Marassi contro il Genoa: "Remuntada!". I viola passano in vantaggio, poi si fanno raggiungere e superare anche grazie al gol dell'ex Pepito Rossi, ma anche grazie all'espulsione di Pandev, trovano la forza di ribaltare il risultato. Pioli a fine gara è commosso: "I miei ragazzi non mollano mai".