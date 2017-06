La Nuova Ferrara: “Paloschi torna al Chievo, all'aria i piani della SPAL”

Niente da fare per la SPAL per quanto riguarda Alberto Paloschi (27), attaccante in uscita dall'Atalanta che i ferraresi hanno seguito per potenziare il fronte offensivo. La Nuova Ferrara in edicola, infatti, titola in prima pagina: “Paloschi torna al Chievo, all'aria i piani biancazzurri”. L'ex Genoa e Parma, dunque, dovrebbe tornare a giocare con i clivensi in vista della prossima stagione.