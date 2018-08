La Nuova Ferrara: "Carica Valdifiori"

23.57 OLANDA - Charly Musonda lascia il Chelsea in prestito. Il classe '96 di Genk va in Olanda al Vitesse. 23.45 LIGUE 1 - Yannis Salibur (27) non è più un calciatore del Guingamp, almeno per i prossimi mesi. Il Saint-Etienne, infatti, ha raggiunto l'intesa per avere l'attaccante...