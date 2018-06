La Nuova Ferrara: "Castan, Valdifiori e Babacar: obiettivi confermati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con i potenziali rinforzi per la SPAL in vista della prossima stagione: "Castan, Valdifiori e Babacar confermati tra gli obiettivi". Tre giocatori, uno per ruolo, utili per rinforzare la squadra di Semplici a sua volta confermato col rinnovo firmato la settimana scorsa.