La Nuova Ferrara: "Cionek con la febbre ma non è in dubbio"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina titolando sulla SPAL: "Cionek con la febbre ma non è in dubbio". Il giocatore di Semplici è influenzato ma sarà regolarmente tra i convocati per la sfida contro la Fiorentina. Il tecnico toscano dovrà fare i conti comunque con diverse assenze, a partire da quelle pesantissime di Grassi e Schiattarella.