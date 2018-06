La Nuova Ferrara e il mercato della SPAL: "Nel mirino Ounas e Tonelli"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con il mercato della SPAL titolando: "Nel mirino Ounas e Tonelli". Nelle trattative con in Napoli per il riscatto di Grassi, di parla anche dell'esterno offensivo e del difensore centrale che potrebbero lasciare gli azzurri nel corso dell'estate.