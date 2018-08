La Nuova Ferrara e l'1-0 sul Parma: "La SPAL in volo con gol bellissimi"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della squadra di Semplici contro il Parma: "La SPAL in volo con gol bellissimi". Perla di Antenucci in apertura di ripresa, anche i Ducali finiscono KO per 1-0 a Bologna. Il tecnico ferrarese a fine partita può sorridere: "Ora divertiamoci".