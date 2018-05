La Nuova Ferrara e la vittoria della SPAL: "Sorpassi salvezza"

© foto di Lazzerini

La Nuova Ferrara apre in prima pagina con la vittoria della Spal contro il Benevento: "Sorpassi salvezza". Con questi tre punti, gli uomini di Semplici si mettono alle spalle tre squadre per la corsa per restare in Serie A. Le ultime due giornate saranno decisive per la permanenza in massima serie della squadra emiliana.