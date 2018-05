© foto di Ospiti

Si parla della corsa salvezza della SPAL sulla prima pagina de La Nuova Ferrara. "La corsa alla salvezza con tutte le variabili" è il titolo scelto dal quotidiano estense prima delle gare contro Torino e Sampdoria che decideranno la permanenza in Serie A della formazione di Leonardo Semplici. Sul fronte della formazione arrivano buone notizie: Salamon è pronto per una maglia da titolare contro i granata mentre Schiattarella è sulla via del recupero.