La Nuova Ferrara: "La difesa biancazzurra vulnerabile solo su rigore"

© foto di Lazzerini

Dopo il pareggio contro l'Atalanta al Mazza, per la SPAL di Leonardo Semplici arriva la trasferta in casa della lanciatissima Fiorentina di questo finale di stagione. Al centro delle attenzioni su La Nuova Ferrara, però, c'è il fronte offensivo estense. "La difesa biancazzurra vulnerabile solo su rigore" è il titolo del quotidiano che poi scrive: "Sei risultati utili consecutivi. Bottino di tutto rispetto per chi come la SPAL lotta per la salvezza".