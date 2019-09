La Nuova Ferrara: "La SPAL crolla in casa con il Lecce"

© foto di stefano tedeschi

Brutta sconfitta interna per la SPAL ieri sera. Al Mazza di Ferrara, il Lecce si impone per 3 a 1 in uno scontro diretto importante per la stagione. La Nuova Ferrara oggi in edicola titola: "La SPAL crolla in casa con il Lecce". I salentini vanno in vantaggio, ma gli spallini trovano il pareggio prima della fine della prima frazione. Poi nella ripresa i giallorossi chiudono la pratica, facendo sprofondare la SPAL all'ultimo posto in classifica, in coabitazione con la Sampdoria.